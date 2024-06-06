Росстат заявил о росте зарплат в России

В марте 2024 года заработная плата, скорректированная на инфляцию (реальные зарплаты), увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом говорится в отчете Росстата о социально-экономическом положении России.

За тот же период реальные зарплаты в РФ возросли на 11,4% по сравнению с февралем.

В феврале рост заработной платы составил 10,8%, а в январе — 8,5%. Средняя заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2024 года составила 87 740 рублей, что на 21,6% больше, чем в марте 2023 года. Росстат также представил данные о зарплатах по основным отраслям экономики. Наивысшие среднемесячные начисления были в сфере добычи нефти и газа — 324 133 рубля. Самые низкие зарплаты были в гостиничном и общественном питании — 47 938 рублей.

Средний размер пенсий, назначенных в апреле 2024 года, составил 20 941 рубль, что на 7,8% больше, чем в апреле 2023 года.

По данным Росстата, уровень безработицы среди населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2024 года составил 2,6%. В этот период число безработных достигло исторического максимума в 2 миллиона человек. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2024 года, когда безработица снизилась до 2,7%.

В первом квартале текущего года наиболее обеспеченное население потратило 29,4% общих денежных расходов (в сравнении с 29,3% за тот же период в 2023 году). Наименее обеспеченное население потратило 2,1% (в 2023 году — также 2,1%).

По результатам 2023 года Росстат сообщил о росте средней заработной платы на 7,8%, после увеличения на 0,3% в 2022 году. В апреле 2024 года Минэкономразвития повысило прогноз роста средней заработной платы до 6,5% в текущем году (в сентябре прогноз был 2,5%), до 3,6% в 2025 году (с 2,6%) и до 2,8% в 2026 году (с 2,3%).

Ранее дефицит персонала подстегнул спрос на аутсорсинговые услуги в России.