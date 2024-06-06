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Смолову предрекли воссоединение с Николичем в ЦСКА

Агент Орещук допустил, что Смолов перейдет в ЦСКА

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сможет вновь поработать с сербским тренером Марко Николичем в ЦСКА. Такое мнение в интервью Legalbet выразил агент, бывший спортивный директор бело-голубых Роман Орещук.

«Контракт Смолова заканчивается 1 июля. Вероятность, что он останется в «Динамо» 50 на 50. Может быть, вообще возродится тандем Смолов-Николич. Не исключаю того, что Марко может посмотреть в его сторону. У Федора есть шанс остаться в Москве и играть в ЦСКА. К тому же это побратимые команды, никто плохого не скажет, болельщики будут только рады», — считает Орещук.

Смолов играл под руководством Николича в «Локомотиве». По мнению Орещука, перспективы 34-летнего нападающего продолжить карьеру в ЦСКА во многом зависят от того, какую схему будет строить новый главный тренер армейцев. Орещук указал, что Смолову комфортно действовать при схеме с двумя нападающими, тогда как при использовании одного форварда ему будет неудобно. Агент подчеркнул, что решение останется за Николичем.

Ранее экс-игрок Соловьев заявил, что Первая лига будет интереснее РПЛ в новом сезоне.

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