В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об опасности атаки дронов по территории региона. Об этом сообщается в Telegram-канале главы области.

По словам Гусева, силы противовоздушной обороны готовы отбить нападение вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор призвал жителей области сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или от МЧС Российской Федерации.

До этого министерство обороны России заявило, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит над территорией Курской области.

5 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время заседания в Совете Федерации заявил, что в российских вузах могут ввести программы по управлению беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в России создали систему киберзащиты для беспилотников.