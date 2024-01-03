Мощный пожар произошел в подмосковной Баковке

Сильный пожар произошел в подмосковной Баковке, в Одинцово. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, в жилом доме взорвался газ. После этого начался пожар в здании.

Очевидцы рассказали авторам канала, что прямо сейчас виден густой черный столб дыма за несколько километров. Также жители Подмосковья рассказывают о зареве от пожара.

На текущий момент, информации о пострадавших нет.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

2 января в Вильнюсе после взрыва загорелся жилой многоквартирный дом. Сообщается, что в результате возгорания была повреждена конструкция дома, обрушился потолок между четвертым и пятым этажами.

До этого сообщалось, что в многоквартирном доме в Дагестане взорвался газ.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.