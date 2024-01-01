Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами

Около АЭС «Ксивадзаки-Карива» в Японии зафиксировали цунами высотой 0,4 м

close
100%
Hiro Komae/AP

Цунами высотой 0,4 метра зафиксировали около крупнейшей в мире АЭС «Ксивадзаки-Карива» в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор станции, японская электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО) уточняет состояние объекта.

По информации комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировали.

1 января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть о 4,3 до 7,6 произошли в районе префектур Исикава и Ниигата.

На западном побережье страны объявили угрозу цунами. Специалисты предупредили, что высота волн может достичь 5 м. Правительство страны заявило, что для ликвидации последствий землетрясения и цунами привлекут силы самообороны. Местных жителей призвали готовиться к новым подземным толчкам.

До этого в Латинской Америке произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 91 км к юго-западу от города Писко. Очаг залегал на глубине 31 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами