Около крупнейшей в мире АЭС в Японии зафиксировали цунами

Цунами высотой 0,4 метра зафиксировали около крупнейшей в мире АЭС «Ксивадзаки-Карива» в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор станции, японская электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power Company (ТЕРСО) уточняет состояние объекта.

По информации комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировали.

1 января серия мощных землетрясений произошла на западе Японии. Подземные толчки магнитудой вплоть о 4,3 до 7,6 произошли в районе префектур Исикава и Ниигата.

На западном побережье страны объявили угрозу цунами. Специалисты предупредили, что высота волн может достичь 5 м. Правительство страны заявило, что для ликвидации последствий землетрясения и цунами привлекут силы самообороны. Местных жителей призвали готовиться к новым подземным толчкам.

До этого в Латинской Америке произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 91 км к юго-западу от города Писко. Очаг залегал на глубине 31 км.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Перу.