Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии

Несколько мощных землетрясений произошло в центральной части Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны.

Подземные толчки магнитудой вплоть до 7,4 произошли в районе префектур Исикава и Ниигата.

На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало. На западном побережье страны объявили угрозу цунами. Специалисты прогнозировали высоту волны до 5 м. Местных жителей призвали оперативно покинуть прибрежную зону. По всей стране трижды сработала система оповещения о мощных землетрясениях, сейсмологи прогнозируют новые подземные толчки.

В Японии приостановили движение скоростных поездов после серии землетрясений. Власти страны заявили, что нештатных ситуаций на японских атомных объектах из-за серии толчков не произошло.

В конце декабря в районе Курильских островов произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,5.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 балла в Перу.