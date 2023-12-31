Губернатор Севастополя призвал не выходить на улицу в новогоднюю ночь

Жителям Севастополя следует воздержаться от выхода на открытые пространства в новогоднюю ночь, так как возможны ракетные атаки со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с «желтым» режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах», — написал Развожаев, подчеркнув, что вероятность атаки на Севастополь высока.

Вечером 31 декабря в Севастополе объявили воздушную тревогу.

В воскресенье губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе отменили новогодний концерт на Дворцовой площади из солидарности с пережившим обстрел Белгородом.

Также праздничные мероприятия после обстрела Белгорода отменены в Воронеже и других городах России.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области.