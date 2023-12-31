Папа Римский в канун Нового года заявил, что продолжает молиться за украинский народ

Папа Римский Франциск пожелал всем верующим счастливого Нового года и вспомнил своего предшественника Бенедикта XVI. Слова Папы Римского передает ТАСС.

Он отметил, что Бенедикт XVI «завершил свой земной путь» год назад, добавив, что тот служил церкви любовью и мудростью.

«Продолжаю молиться за народы, которые страдают из-за войн: за мученический украинский народ, народы Палестины и Израиля, суданцев и многих других. С окончанием года спросим себя, сколько человеческих жизней потеряны в вооруженных конфликтах?» — заявил понтифик.

Также Папа Римский подчеркнул особую значимость семьи, назвав ее важнейшим элементом общества. В заключении он пожелал всем счастливого Нового года.

25 декабря Папа Римский Франциск в рождественском обращении к верующим осудил войны, которые, по его словам, питаются производством оружия.

Сегодня, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись телеграммами с поздравлениями по случаю Нового года.

Ранее глава союза староверов раскрыл детали беседы папы Римского с президентом Украины Владимиром Зеленским.