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Россиянка завернула новорожденного породистого щенка в пакет и выбросила в мусор

В Екатеринбурге женщина выкинула в контейнер для мусора породистого щенка

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Shutterstock

В Екатеринбурге женщина выбросила породистого щенка. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в ЖК «Мир Труд Май». Местная жительница услышала, как кто-то пищит в контейнере для мусора, и позвала на помощь сотрудника коммунальных служб, который помог вытащить животное.

Позже выяснилось, что женщина сама опустила пакет с собакой в контейнер. По ее словам, щенок лежал без сердцебиения более часа после рождения.

«Я действительно не смогла прощупать пульс, пытались откачать», – поделилась женщина.

Щенка передали волонтерам. Они заметили у животного проблемы со здоровьем. Так, оно не могло самостоятельно есть из-за двусторонней заячьей губы. Помимо этого, ветеринары обнаружили у пса врожденную аномалию развития суставов задних ног, но при должном уходе питомец справится с проблемой.

О том, понесла ли какую-либо ответственность выкинувшая животное женщина, не сообщается.

Ранее в Твери собака соседки спасла пенсионера, который едва не обварился в кипятке.

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