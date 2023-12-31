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В Свердловской области ребенок напоролся на крупную щепу на горке и попал в больницу

В Карпинске 12-летний мальчик травмировался при скатывании с горки

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В Свердловской области 12-летний ребенок получил серьезную травму во время катания на горке. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Карпинске. Мальчик скатился по конструкции и порвал одежду при столкновении с деревянной щепой. В результате элемент нанес рваную рану нижней трети туловища.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали ребенка.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам специалисты примут необходимые меры.

По словам представителей ведомства, на этой же горке ранее получил травму головы пятилетний ребенок.

Ранее под Волгоградом мальчик напоролся на ручку в школе и потерял зрение.

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