Звезда «Пацанок» Ягноленко «воскресла» после собственных похорон

Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Диана Янголенко «воскресла» после ее же похорон в Петербурге. В Telegram-канале восьмого сезона шоу появилось видео, где девушка объяснила свой поступок.

На видео звезда «Пацанок» прогуливалась по кладбищу, где ее «хоронили», и возлагает цветы на собственную могилу. Оказалось, что вся трагедия была спланированной постановкой, направленной на то, чтобы показать, к чему может привести употребление наркотиков.

«Огромное наставление и рекомендация: цените, любите, а если любите — делайте. И не позволяйте такой ужасной и опасной вещи, как наркотики, поместить вас сюда», — рассказала Янголенко

Она посоветовала зрителям ценить то, что они имеют.

Девушка также пообещала подробнее рассказать, как жила последние две недели после своей «кончины» и как ей удалось провернуть этот розыгрыш.

Диана Янголенко родилась в Норильске, в прошлом году приняла участие в шоу «Пацанки». До этого была судима. Девушка утверждала, что страдала от наркотической зависимости, а недавно заявила в своем Telegram-канале, что хочет отправиться в зону спецоперации «медичкой».

В середине декабря в соцсетях появилась информация о том, что Янголенко в апартаментах в Петербурге выпила самогон с «псилоцибиновыми грибами», после чего не очнулась. В сети даже появились фотография якобы с могилы девушки.

Ранее на участницу шоу «Пацанки» подали в суд за избиение девушки.