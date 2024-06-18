Виктория Боня намекнула на ссоры между Сашей Стоуном и Надеждой Сысоевой

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в Telegram-канале, что между юмористкой Надеждой Сысоевой и блогером Сашей Стоуном случалось множество конфликтов на проекте «Выжить в Дубае».

Боня ответила Сысоевой на претензии в шоу. В социальных сетях юмористка заявила, что конфликт между телеведущей и другими участниками случился из-за того, что Боня хотела спать с Сысоевой.

«Аргумент был один, который не хотелось озвучивать из-за солидарности и как раз из-за репутации человечка. Я же сказала: «Есть другие причины». Это — никто не хочет с тобой спать, Вика, но мы не стали озвучивать это в эфире», — заявила Сысоева.

Боня призналась, что ее поразили «глупость и внутреннее уродство» некоторых людей. По словам телеведущей, Сысоева ночевала с ней в одной кровати в ее доме, когда только переехала в Москву.

«Рассказывала, какая у меня красивая квартира. Как бы она хотела жить в этом доме. А сейчас она рассказывает историю о том, что не хотела со мной спать из-за моей репутации?» — отметила блогерша.

Боня объяснила, что хотела делить палатку не конкретно с Сысоевой, а с женщиной. Телеведущая не желала ночевать в окружении мужчин. Однако, как отмечает блогерша, юмористка настояла, чтобы спать со своим возлюбленным Сашей Стоуном. При этом Боня намекнула на конфликты в паре.

«Завтра я запишу видео с ответом и подробнее расскажу, что говорила Наденька про Сашу без камер. И как они ссорились в палатках на дню по десять раз, а потом она ходила с кислой миной», — заявила телеведущая.

В тот же день Боня сообщила, что Сысоева попросила ее «не переходить на личности». По мнению знаменитости, на личности перешла только юмористка. Она также добавила, что не будет рассказывать о ссорах Стоуна и Сысоевой. Она объяснила, что сейчас в семье комикессы произошла трагедия.

«Я не буду поднимать то, что ты говорила про Сашу закулисье, но ты знаешь, что ты говорила. Твое отношение к нему и его отношение к тебе. Я не буду это выносить, потому что во мне хватает уважения, солидарности и сочувствия в этой ситуации», — обратилась к Сысоевой Боня.

Ранее Виктория Боня поругалась с Сашей Стоуном на экстремальном шоу.