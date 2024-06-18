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Стало известно, сколько истребителей Mirage Франция может передать ВСУ

Valeurs Actuelles: Франция может отправить ВСУ лишь 6 истребителей Mirage из 26

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Франция может отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) лишь шесть истребителей Mirage 2000-5 из имеющихся 26 машин, передача в распоряжение Киева всех самолетов может поставить под угрозу безопасность страны. Об этом пишет французское издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источники.

«Франция может поставить только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало. Особенно по сравнению с десятками F-16, ожидающих получения украинцами к началу 2025 года», - говорится в сообщении издания.

Газета сообщает, что, по мнению французского генерала авиации Брюно Клермона, военно-воздушные силы Франции могут оказаться «на коленях», если Париж передаст ВСУ слишком много истребителей Mirage 2000-5.

До этого сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине истребители Mirage на данный момент «является не очень хорошей идеей» и может помешать развертыванию F-16 на территории республики.

6 июня Макрон анонсировал отправку на поле боя истребителей Mirage 2000-5. Он пояснил, что передача Украине этих воздушных судов должна помочь ей лучше защищать свои территории.

Ранее французский журнал показал карикатуру с гробом по теме передачи Киеву истребителей.

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