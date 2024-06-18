Челябинец украл и продал автомобилей на 37 миллионов рублей

Жителя Челябинской области подозревают в мошенничестве, связанном с автомобилями. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По версии следствия, в 2018-2022 годах мужчина брал в аренду у собственников автомобили и некоторое время платил деньги в соответствии с договоренностями.

Позже он находил людей, которые были готовы купить эту машину и заключал с ними сделку. При этом россиянин говорил, что средство передвижения принадлежит ему, демонстрировал технические паспорта.

После того, как покупатель отдавал деньги, мужчина прекращал платить за аренду. В результате по этой схеме ему удалось продать 48 машин на более чем 37 миллионов рублей. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

«Следователями проведён большой объём работы, собрана достаточная доказательственная база. В ходе расследования часть транспортных средств стоимостью свыше 26 миллионов рублей обнаружена и возвращена собственникам», – поделились в ведомстве.

На данный момент материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мошенника, похитившего более 10 млн рублей, задержали в Ростовской области.