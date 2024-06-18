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В Эстонии приговорили российского политолога к шести годам лишения свободы за шпионаж

Эстонский суд приговорил российского политолога Морозова к шести годам тюрьмы

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Tartu Ülikool

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил гражданина России, бывшего профессора Тартуского университета, политолога Вячеслава Морозова к шести годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что Морозов признан виновным в действиях против Эстонии по поручению иностранной разведки. Обвинение утверждает, что ученый собирал информацию о внутренней политике Эстонии, в частности, в сфере безопасности и обороны.

Морозов был арестован 16 января.

Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Эстонии Марго Палоссон заявил, что этот случай является дополнением к более чем десятку предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научно-исследовательский сектор.

С сентября 2023 года по 11 января 2024 года Морозов занимал должность профессора международной политической теории.

В апреле эстонские полицейские арестовали журналистку Светлану Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews.

Ранее власти Таллина предложили закрыть фонд «Русский лицей».

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