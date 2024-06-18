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Россиянам рассказали, как положение водителя за рулем приведет к онемению промежности

Ортопед Дорошев: неотрегулированное сиденье авто ведет к онемению промежности

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Shutterstock/FOTODOM

Водитель, который сидит со слишком прямой спиной за рулем или на неотрегулированном сиденье, рискует получить проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Авто Mail.ru со ссылкой на врача-травматолога-ортопеда высшей категории медцентра «СМ-Клиника», кандидата медицинских наук Михаила Дорошева.

«Если водитель сидит в кресле со слишком вертикально поднятой спинкой, то возникает перенапряжение, а затем и быстрое утомление мышц спины, боль в спине. А если ещё и не отрегулирована правильная высота сиденья, то возникает сдавление органов паха и живота, сдавление и раздражение седалищного нерва, что вызывает чувство боли и онемения в промежности и задней поверхности бедра», — сказал врач.

По словам ортопеда, если водитель сидит со слишком откинутой спинкой, то возникает перенапряжение и быстрое утомление мышц шеи, а также плечевого пояса. Это приводит к раздражению шейных нервов и нервов плечевого сплетения. Это может привести к болям в шее и онемению в руках.

До этого кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко рассказал, что если во время поездки за рулем водитель почувствовал дискомфорт в области сердца, то есть несколько средств.

Так, по словам врача, при возникновении дискомфорта и боли в области сердца, первым делом необходимо найти безопасное место для остановки автомобиля, включить аварийные огни и постараться съехать на обочину или парковку. Остановившись, надо оценить свои симптомы. Если чувствуется острая боль в груди, одышка, перебои в работе сердца, головокружение или слабость, надо немедленно вызвать скорую помощь.

По словам Степаненко, во время ожидания бригады водителю следует успокоиться, а также медленно и глубоко дышать. Он подчеркнул, что при болях в сердце ни в коем случае нельзя продолжать движение.

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