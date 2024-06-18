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В «Гавре» дали оценку Кузяеву

Спортивный директор «Гавра» Бодмер: мы довольны Кухяевым

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Panoramic/Global Look Press

Спортивный директор французского «Гавра» Матье Бодмер заявил, что в клубе довольны россиянином Далером Кузяевым, передает Sport24.

«Клуб не планирует расставаться с Кузяевым. Мы довольны его выступлением в этом сезоне», — сказал Бодмер.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. В прошедшем сезоне чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи.

В турнирной таблице Лиги 1 «Гавр» занял 15-е место, сохранив прописку на будущий сезон. Чемпионом Франции стал «ПСЖ», на втором месте турнир завершил «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин. Замкнул тройку сильнейших «Брест».

Ранее Кузяев сравнил чемпионаты Франции и России.

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