В Рязани мужчина устроил стрельбу на предприятии

В пресс-службе прокуратуры Рязанской области заявили, что мужчина открыл стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани, из-за полученных ранений погибла женщина, мужчина получил ранения. Об этом сообщает ТАСС.

В прокуратуре подчеркнули, что мужчина выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия не менее трех раз.

В заявлении отмечается, что стрельба произошла в ходе конфликта имущественного спора и неприязненных отношений. 66-летнего стрелявшего задержали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, говорится в публикации.

До этого в подмосковном Одинцово произошла поножовщина между неизвестными мужчинами.

Очевидцы произошедшего рассказали, что двое злоумышленников гнались за своей жертвой в районе Можайского шоссе. Когда они догнали его, один из нападавших ударил его по голове, а второй начал наносить удары ножом в ногу пострадавшему.

16 июня стало известно, что в Липецке двое мужчин устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома.

Ранее сообщалось, что конфликт в российском баре закончился поножовщиной.