Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер призвал граждан Украины не верить обещаниям Запада, который использует их в собственных целях. Его слова приводит YouTube-канал Dialogue Works.

«Я не знаю, сколько раз я должен говорить это украинцам. Запад не хочет вас, Запад не любит вас, Запад презирает вас. Вы не одни из них, вы никогда не будете частью Европейского союза», — заявил Риттер.

Он заверил украинцев, что они являются инструментом Запада для достижения результата по нанесению поражения России.

Экс-разведчик подчеркнул, что Евросоюз продолжает проводить встречи и давать обещания Киеву по поводу членства, однако в реальности этому не суждено сбыться.

До этого генерал-майор Национально-освободительной армии Китая (НОАК) Сю Хуэй призвал Владимира Зеленского задуматься о ценности жизни рядовых украинцев в связи с военной поддержкой Запада. Сю Хуэй считает, что Зеленскому следует подумать над тем, за что борется Украина, и что это означает для страны, Европы и мира в целом.

Ранее британский политик дал совет Зеленскому.