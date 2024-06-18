Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Якутии рассказал Путину о соренованиях по стрельбе

Глава Якутии рассказал Путину о соренованиях по стрельбе с охраной президента

close
100%
Петр Ковалев/РИА Новости

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что ночью на полигоне высокоточной стрельбы в соревновании выиграли сотрудники безопасности российского президента, а днем — жители Якутии. Об этом он рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Про полигон высокоточной стрельбы мы рассказали, но не рассказали главное: ночную стрельбу выиграли сотрудники вашей службы безопасности, а дневную — выиграли якутяне», — сообщил Николаев.

Путин ответил, что данным результатом не удивлен.

До этого сообщалось, что выход Путина к народу в Якутии, куда российский лидер приехал с рабочим визитом, был незапланированным. Глава пресс-службы Кремля сообщил, что выход Путина к жителям Якутска произошел после незапланированного визита на стадион — идею посетить объект предложил глава региона Айсен Николаев.

Песков пояснил, что здесь будут очередные Азиатские игры, поэтому стадион вызвал интерес Путина. После посещения спортивного объекта, Владимир Путин вышел на улицу и некоторое время общался с жителями города, сорвав овации.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами