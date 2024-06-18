Глава Якутии рассказал Путину о соренованиях по стрельбе

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что ночью на полигоне высокоточной стрельбы в соревновании выиграли сотрудники безопасности российского президента, а днем — жители Якутии. Об этом он рассказал в ходе встречи с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Про полигон высокоточной стрельбы мы рассказали, но не рассказали главное: ночную стрельбу выиграли сотрудники вашей службы безопасности, а дневную — выиграли якутяне», — сообщил Николаев.

Путин ответил, что данным результатом не удивлен.

До этого сообщалось, что выход Путина к народу в Якутии, куда российский лидер приехал с рабочим визитом, был незапланированным. Глава пресс-службы Кремля сообщил, что выход Путина к жителям Якутска произошел после незапланированного визита на стадион — идею посетить объект предложил глава региона Айсен Николаев.

Песков пояснил, что здесь будут очередные Азиатские игры, поэтому стадион вызвал интерес Путина. После посещения спортивного объекта, Владимир Путин вышел на улицу и некоторое время общался с жителями города, сорвав овации.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.