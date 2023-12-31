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В Белгороде уточнили число погибших жителей в результате обстрела

Гладков: после обстрела ВСУ в Белгороде погибли 24 человека, 108 пострадали

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Reuters

В Белгороде в результате массированного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 24 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — добавил Гладков.

Также Гладков отмечал, что в Белгороде готовятся отправить 25 тяжело раненных в обстреле к транспортировке в федеральные клиники.

Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты.

РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах заявило, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. По словам источника издания, это произошло в ответ на обстрелы украинских городов. Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Обстрел Белгорода
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