В Белгороде уточнили число погибших жителей в результате обстрела

В Белгороде в результате массированного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 24 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«108 человек пострадали. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — добавил Гладков.

Также Гладков отмечал, что в Белгороде готовятся отправить 25 тяжело раненных в обстреле к транспортировке в федеральные клиники.

Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты.

РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских спецслужбах заявило, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. По словам источника издания, это произошло в ответ на обстрелы украинских городов. Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

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