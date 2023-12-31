Находящиеся на МКС космонавты поздравили россиян с Новым годом

Российские космонавты поздравили жителей страны с наступающим Новым годом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

Как указано в публикации, «теплые поздравления» с орбиты направили Константин Борисов и Олег Кононенко. Также к ним присоединился Николай Чуб, уточняется в заявлении.

«В эти праздничные дни каждый из нас может поделиться частичкой своего душевного тепла со своими родными и близкими, помочь тем, кому это нужно, подарить чудо тем, кто рядом с вами», — говорится в сообщении.

Также космонавты пожелали российским гражданам счастья и исполнения желаний. Кроме того, они обратили внимание на необходимость совершать добрые поступки и дарить окружающим улыбки.

29 декабря альпинисты в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов Детской городской клинической больницы №7 в Челябинске. Мужчины при помощи специального оборудования спустились по стене и попали в здание медицинского учреждения через окно, после чего вручили юным пациентам сладкие подарки и сувениры.

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