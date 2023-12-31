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Стало известно, как часто россияне заказывали доставку в супермаркетах

ТАСС: россияне в 2023 году в 1,5 раза чаще делали покупки в супермаркетах онлайн

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Россияне в 2023 году стали в 1,5 раза чаще заказывать товары и продукты из магазинов онлайн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Исследователи завили, что интерес к интернет-доставкам из супермаркетов растет. Количество таких платежей по картам банка в минувшем году выросло на 52% относительно 2022 года.

Тем не менее число покупок в традиционном формате за 2023 год оказалось в 15 раз больше, чем в онлайне.

Специалисты банка выяснили, что самые большие средние чеки в супермаркетах у россиян среднего возраста. В лидерах оказались граждане от 41 года до 50 лет, их средний чек составил 777 рублей. На втором месте — люди старше 50 лет, у которых средний чек составил 760 рублей. Третье место — у россиян 31-40 лет с 753 рублями.

Мужчины в среднем получали чек с суммой чуть больше, чем у женщин — 797 рублей против 711 рублей соответственно.

В онлайне средний чек за один заказ выше, чем в офлайне, — 1976 рублей против 672 рублей соответственно. Эксперты указали, что это объясняется тем, что во время походов в магазин рядом с домом или по дороге с работы люди чаще всего покупают небольшой набор необходимых товаров и продуктов. В онлайне же чаще делают более крупные заказы сразу на несколько дней или недель.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, насколько подорожал набор продуктов для селедки под шубой.

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