Мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода

Во время ракетного удара по Белгороду мать закрыла собой детей, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

«Мать закрыла собой детей во время сегодняшнего обстрела Белгорода», — говорится в публикации под кадрами.

Уточняется, что камеры видеонаблюдения зафиксировали моменты сразу после того, как раздались первые взрывы. На кадрах женщина сразу заслонила собой младенца и прижала старшего ребенка. После того, как раздались еще несколько взрывов она схватила детей и побежала с ними в ближайшее укрытие, оставив коляску.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк не имеет права занимать свой пост в связи с молчанием по теме обстрела Белгорода.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.