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Мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода

Мать закрыла собой двоих детей во время ракетного удара по Белгороду

Во время ракетного удара по Белгороду мать закрыла собой детей, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

«Мать закрыла собой детей во время сегодняшнего обстрела Белгорода», — говорится в публикации под кадрами.

Уточняется, что камеры видеонаблюдения зафиксировали моменты сразу после того, как раздались первые взрывы. На кадрах женщина сразу заслонила собой младенца и прижала старшего ребенка. После того, как раздались еще несколько взрывов она схватила детей и побежала с ними в ближайшее укрытие, оставив коляску.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк не имеет права занимать свой пост в связи с молчанием по теме обстрела Белгорода.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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Обстрел Белгорода
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