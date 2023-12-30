Стало известно, когда состоится заседание Совбеза ООН по обстрелу Белгорода

Заседание Совета Безопасности ООН, которое запросила Россия в связи с обстрелом Белгорода, начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или в 16:00 по нью-йоркскому. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Россия просила назначить заседание на 23:00 мск 30 декабря. Но, по словам Полянского, раньше сотрудники ООН технически не успеют подготовить мероприятие.

«Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран-членов ЕС», — добавил дипломат.

По данным российского Минобороны, Вооруженные силы Украины нанесли удары по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

До этого Дмитрий Полянский отмечал, что Россия, запросив проведение заседания Совбеза ООН, потребовала присутствия на нем постпреда Чехии. Российская сторона хочет, чтобы он объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых страдают мирные жители.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.