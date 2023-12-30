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Момент удара по центру Белгорода попал на видео

Опубликовано видео с моментом удара ВСУ по центру Белгорода

В Telegram-канале Baza опубликовано видео, на котором запечатлен момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода.

На кадрах видно, что люди, находившихся на улице в момент атаки, прильнули к земле. При этом слышны их крики. Также на видео показаны осколки выбитых взрывом стекол.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе запустили сирену ракетной опасности и призвали всех жителей спуститься в укрытие.

В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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