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Подростки снесли елку во дворе дома и выбросили в мусорный бак

Ural Mash: в Нижнем Тагиле подростки снесли елку во дворе жилого дома

В Свердловской области двое подростков разгромили новогоднюю елку, которую на свои деньги установили местные жители. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в ЖК «Муринские пруды» в Нижнем Тагиле и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, который распространился в сети, две девушки сносят елку, которая стояла во дворе.

Вырванную ель они унесли в подъезд, а потом выбросили, то, что от нее осталось, в мусорный бак. По словам местных жителей, елку они устанавливали за свой счет, игрушки и украшения соседи также покупали вскладчину.

На место происшествия была вызвана полиция, личности злоумышленниц устанавливаются.

Ранее в Иркутской области ребенок разгромил новогоднюю конструкцию и украл гирлянды с елки.

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