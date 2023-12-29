Дайверы установили на дне Черного моря новогоднюю елку. Об этом сообщает телеканал Крым 24.

Высота дерева — около двух метров. В качестве украшения на искусственную ель повесили герметичную гирлянду, работающую под водой, и шары.

Аквалангисты поддерживают традицию установки новогодней елки на дне уже около десяти лет. На мероприятие приехали любители дайвинга из Феодосии, Москвы, Севастополя и Керчи. Температура воды при погружении в 2023 году составила +10℃.

До этого в МЧС рассказали, как правильно устанавливать новогоднюю елку в квартире.

Специалист рекомендовала не использовать в качестве декора для ели вату и свечи. Также, по ее словам, необходимо проверить гирлянды на наличие повреждений во избежание короткого замыкания.

Кроме того, Хосмамедова напомнила, что дома нельзя зажигать бенгальские огни, а также использовать хлопушки и фейерверки. Делать это нужно на специализированных площадках на открытом воздухе.

Ранее Дед Мороз оказался среди россиян менее популярным, чем Санта-Клаус.