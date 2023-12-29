Неизвестные опустошили сейф столичной бизнесвумен на 28 млн и не оставили следов взлома

В Москве неизвестные вынесли из квартиры предпринимательницы драгоценности и наличные на общую сумму 28 млн рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

27 декабря хозяйка квартиры вернулась домой и поняла, что сейф, в котором она хранила все ценные вещи, пуст. При этом хранилище оставалось закрытым на замок и никаких внешних повреждений на нем обнаружено не было. По данным источника, грабитель забрал с собой 7 млн рублей, несколько тысяч долларов, часы Cartier и другие драгоценности на сумму 20 млн рублей.

Пострадавшая немедленно связалась с полицией. Правоохранители выяснили, что ключами от сейфа мог воспользоваться только сожитель потерпевшей. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Ранее неизвестные связали супругов-пенсионеров и ограбили их квартиру.