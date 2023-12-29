Украинский батальон «Айдар» попал в список террористических организаций

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ внесла украинский националистический батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в список организаций, признанных террористическими на территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

В заявлении уточняется, что 25 сентября 2023 года Южный окружной военный суд вынес решение о признании данного батальона террористической организацией. Соответствующий документ вступил в силу в ноябре текущего года.

На данный момент в едином федеральном списке организаций, признанных террористическими на территории РФ, числятся 49 структур. В том числе в реестр включены зарубежные и международные организации.

20 декабря в Ростове-на-Дону суд вынес приговор украинскому гражданину Владимиру Линнику, обвиненному в участии в деятельности националистического батальона «Айдар». Мужчина заключил контракт с руководством данного формирования в 2016 году, после чего начал ремонтировать и обслуживать принадлежавшую структуре военную технику.

Однако в том же году договор был расторгнут по инициативе «Айдара». Позже сотрудники правоохранительных органов задержали Линника в Ростове-на-Дону, а суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Ранее российский суд заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова за причастность к организации более 100 терактов.