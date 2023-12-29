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Минздрав на год продлил временный порядок работы медучреждений из-за коронавируса

Минздрав до 2025 года продлил временный порядок работы медучреждений из-за COVID

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Павел Львов/РИА Новости

Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 до 1 января 2025 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 31 декабря 2023 года.

29 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал носить защитные маски на время подъема заболеваемости ОРВИ.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 10 декабря заявил, что Минздрав согласовал обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».

8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19.

Также Попова сообщала, что новый вариант COVID-19 «пирола» характеризуется высокой температурой.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешили не прививаться от коронавируса.

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