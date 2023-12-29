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3000 жителей ЛНР и ДНР поддержали лесовосстановительные акции в рамках экологических миссий

3000 жителей ЛНР и ДНР поддержали лесовосстановительные акции

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«Сохраним лес»

Три тысячи жителей ЛНР и ДНР поддержали лесовосстановительные акции в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Об этом сообщили организаторы экологических миссий.

Программа экологических гуманитарных миссий в новые регионы, оператором которых выступило АНО «Сад памяти, была запущена в феврале этого года вице-премьером Викторией Абрамченко по поручению президента России Владимира Путина. С момента старта инициативы на территориях ЛНР и ДНР, присоединиться к масштабному лесовосстановлению сумели три тысячи человек.

Вместе с региональными представителями власти и волонтерами они высадили в лесах 136 000 единиц молодняка – елей, берез, рябин, акаций, катальп, кленов.

Правительством утверждена программа реализации гуммиссиий до 2025 года.

В 2024-м экологическая поддержка будет оказываться и точечно. В частности, запланированы мероприятия по восстановлению и посадке плодовых культур и ягодных кустарников в частных секторах для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также жителям регионов окажут помощь в восстановлении частных приусадебных участков – это станет одним из этапов большой правительственной инициативы по спасению местной экологии.

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