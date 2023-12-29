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Залужный заявил о взрывах на объектах критической инфраструктуры

Залужный: взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры Украины

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Пресс-служба президента Украины/Reuters

Несколько взрывов произошли на территории объектов критической инфраструктуры, расположенных на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

По его словам, ночью в регионах произошли сразу несколько взрывов. Их зафиксировали в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия. Более того, несколько взрывов произошли на военных объектах.

Однако военачальник не стал приводить более подробную информацию о ситуации в стране. В частности, Залужный не стал раскрывать точные места взрывов и названия поврежденных объектов.

Позже руководитель Львовской областной администрации Максим Козиций в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе поврежден инфраструктурный объект. Речь шла об одном из местных предприятий.

Утром 29 декабря украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Согласно данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, сирены сработали повсеместно около 8:05.

Ранее взрывы произошли вблизи военного завода «Артем» в Киеве.

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