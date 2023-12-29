Россиянин едва не остался без кисти руки в свой день рождения

В Санкт-Петербурге мужчина с серьезной травмой обратился к врачам в день своего рождения. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 29 декабря 25-летний житель Петербурга пришел в травмпункт на Ленинской улице с практически отрубленной кистью руки. Врачи диагностировали мужчине частичную ампутацию кисти левой руки, после чего его забрали в реанимацию одной из городских больниц.

Информация о том, при каких обстоятельствах мужчина получил повреждение, отсутствует.

Ранее в Омске 17-летнему юноше отрезало руку на птицефабрике.