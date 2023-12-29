Врачи предупредили россиян об аллергии, которую могут вызвать новогодние атрибуты

Для имеющих аллергию людей привычные новогодние атрибуты и угощения могут грозить приступом, предупредила врач иммунолог-аллерголог Видновской КБ Минздрава МО Наталья Шевчук. В частности, источником аллергенов являются хвойные деревья, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Мелкая пыльца, которой много в выделяемых ароматными деревьями смоле и эфирных маслах, может стать причиной развития поллиноза. Кроме того, по словам Шевчук, аллергию могут вызвать вещества, которыми обрабатывают елки.

Также новогодние деревья опасны тем, что в коре и на иголках могут обитать плесневые грибы.

«Разумеется, первое, что приходит в голову — заменить живую ель искусственной. Но и здесь не все гладко. Некачественный пластик может стать еще более опасным, если нагреется от включенных гирлянд: при повышении температуры выделение в воздух вредных веществ может усиливаться», — заявила врач.

Среди аллергенов на новогоднем столе Шевчук назвала куриные яйца и курятину, которые при наличии аллергии лучше исключить. Не менее опасным источником аллергии являются морепродукты – крабы, кальмары, мидии, устрицы, рыба, икра, а также цитрусы.

Напомним, врачи считают, что на Новый год детям нельзя давать много сладостей и мандаринов, так как они вызывают аллергию. Следить за питанием ребенка в праздничные дни необходимо, чтобы не возникло проблем с желудочно-кишечным трактом.

Доктора ранее рассказали, существует ли аллергия на холод.