В красногорской школе женщина ударила одноклассника своей дочери

Между учащими одной из школ Красногорска случился скандал, который позднее перерос в конфликт между родителями. Мама одной из учениц ударила одноклассника дочери на глазах у других родителей и учителей, сообщает телеканал «360».

Как сообщили источники, все началось с конфликта детей: одной из школьниц сказали, что мальчик плюнул ей на спину, после чего она пожаловалась родителям. Мама девочки назначила встречу с родителями мальчика и завучем. Своей дочери она велела плюнуть обидчику в лицо, а когда мальчик ответил тем же, дала ему оплеуху.

После этого начался конфликт между родителями. Причем сам мальчик заверил, что с самого начала не плевал девочке на спину, в результате чего дети помирились. Однако их родители конфликт уладить не смогли и обратились в прокуратуру.

Ранее в Тольятти учитель ударил пятиклассника, разнимая его драку со сверстником.