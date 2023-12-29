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В красногорской школе женщина ударила одноклассника своей дочери

«360»: в школе Красногорска произошел скандал с избиением ребенка

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Depositphotos

Между учащими одной из школ Красногорска случился скандал, который позднее перерос в конфликт между родителями. Мама одной из учениц ударила одноклассника дочери на глазах у других родителей и учителей, сообщает телеканал «360».

Как сообщили источники, все началось с конфликта детей: одной из школьниц сказали, что мальчик плюнул ей на спину, после чего она пожаловалась родителям. Мама девочки назначила встречу с родителями мальчика и завучем. Своей дочери она велела плюнуть обидчику в лицо, а когда мальчик ответил тем же, дала ему оплеуху.

После этого начался конфликт между родителями. Причем сам мальчик заверил, что с самого начала не плевал девочке на спину, в результате чего дети помирились. Однако их родители конфликт уладить не смогли и обратились в прокуратуру.

Ранее в Тольятти учитель ударил пятиклассника, разнимая его драку со сверстником.

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