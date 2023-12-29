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В Харькове зафиксировали перебои с электроснабжением транспорта после взрывов

Мэр Терехов: после взрывов в Харькове перебои с электроснабжением транспорта

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Телеграм-канал «synegubov»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале, что в городе зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта после более шести взрывов.

«Есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но наши специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения», — сказано в сообщении мэра.

По словам Терехова, пока что власти задействовали троллейбусы на автономном ходу.

До этого мэр Харькова сообщал о не менее чем шести взрывах, произошедших в городе.

Утром 29 декабря почти на всей территории Украины, в том числе в Киеве, действовала воздушная тревога.

По имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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