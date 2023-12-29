В Калининградской области призвали Литву к снятию ограничения на транзит

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал литовские власти снять ограничения на транзит, вернувшись к нормальному сотрудничеству. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываем, собственно говоря, литовскую сторону к тому, чтобы снять эти ограничения и вернуться к нормальному, спокойному сотрудничеству хотя бы в этой сфере. Литва — транзитная страна. Ничего здесь нового я не говорю. Достаточно посмотреть на карту», — сказал Алиханов.

Ранее правительство Литвы ограничило грузовой транзит 57 групп товаров через Россию и Белоруссию. Согласно материалу издания, в список в основном входят товары с микроэлектроникой и полупроводниковыми компонентами. Ограничение вступило в силу 3 июля и будет действовать минимум год.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте отметил, что данная мера вводится якобы для недопущения попадания в Россию товаров двойного назначения, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве.

Во время действия ограничения литовская таможня будет требовать от перевозчиков декларации от изготовителя, в которых должен быть указан продавец продукции и покупатель в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.

Ранее минфин США расширил санкции против России.