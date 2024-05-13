В ВСУ признали, что оборона Волчанска не подготовлена к действиям армии России

Оборона Волчанска, приграничного с Россией города в Харьковской области, не подготовлена к действиям Вооруженных сил РФ. Об этом пишет издание Monde со ссылкой на украинского военного, который находится в окрестностях Волчанска.

«Оборона Волчанска не была подготовлена», — заявил источник газеты.

Он добавил, что в районе населенного пункта нет средств, необходимых для «блокировки (российского) наступления».

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее российские военные записали видеообращение из Харьковской области.