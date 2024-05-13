Неизвестные подорвали машину российского депутата в зоне СВО

Автомобиль депутата Астраханской областной думы от «Единой России» Дениса Харитонова подорвали в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, сам депутат находился в машине, но не пострадал.

По предварительным данным, подрыв автомобиля произошел 12 мая. По словам Харитонова, в момент взрыва он ехал на своей машине к родным раненого боевого товарища, чтобы отвезти им его вещи.

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища «Шмеля», которые вез его родным... Давно меня не взрывали в моей машине», — заключил Харитонов.

В апреле в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета. По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взрывное устройство исполнители преступления разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Взрывчатка сдетонировала, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать машину во двор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу госохраны после «предотвращенного покушения».