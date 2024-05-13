Названо число пострадавших после частичного обрушения дома в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал количество пострадавших после частичного обрушения многоквартирного дома в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки ВСУ 27 человек получили ранения. Десятерым из них оказали амбулаторную помощь и отпустили домой, еще шестерых готовят к транспортировке в федеральные клиники. Среди них – 1,5-месячный ребенок вместе с мамой. 11 человек остаются в больницах Белгорода.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский отреагировал на удар по Белгороду.