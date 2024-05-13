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Крымский мост открыли для проезда авто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя два часа

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Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

В Крыму восстановили движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил Telegram-канал инфоцентра, рассказывающего о ситуации на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Утром 13 мая мост через Керченский пролив перекрывали дважды. В первый раз это произошло в 04:56 мск, и движение было возобновлено почти через 2 часа — в 06:45 мск. После этого переправу снова закрыли в 07:12, и ограничения продержались также около 2 часов.

В ночь на 13 мая дежурные средства ПВО уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над территорией Республики Крым. По данным Минобороны, атаке со стороны ВСУ также подверглись Белгородская, Курская и Липецкая области.

Ранее глава Крыма оценил вклад Черноморского флота в защиту полуострова.

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