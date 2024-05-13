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В Челябинской области мальчика сильно придавило квадроциклом во время прогулки

В Челябинской области школьник без шлема перевернулся на квадроцикле

В Челябинской области поездка 11-летнего мальчика на квадроцикле закончилась больницей. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел в селе Бедярыш Катав-Ивановского района Челябинской области. По версии правоохранителей, мальчик без необходимой экипировки сел за руль квадроцикла и отправился на прогулку.

В результате из-за превышения скорости средство передвижения занесло, и оно опрокинулось. Ребенок получил серьезные травмы. Его направили в больницу, но специалисты спасти пострадавшего не смогли.

Известно, что квадроцикл не был должным образом зарегистрирован. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, когда машина перевернулась, она придавила ребенка.

До этого пятеро подростков в Ленобласти скатились в реку во время прогулки на машине. Двое пострадавших смогли самостоятельно добраться до берега. Спасатели оперативно прибыли на место и разыскали еще двоих участников инцидента, но спасти их медики не смогли. Поиски третьего продолжаются.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Псковом двое взрослых и ребенок попали в больницу после ДТП с лосем.

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