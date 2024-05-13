Суд оставил в силе приговор Митволю, осужденному на 4,5 года за хищения

Железнодорожный районный суд Красноярска отказался смягчить приговор бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю, которого ранее осудили на 4,5 года за хищения при строительстве метро. Об этом сообщил адвокат Михаил Шолохов, передает РИА Новости.

«Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении ходатайства для изменения вида наказания на принудительные работы», — сказал юрист.

Рассмотрение ходатайства состоялось 13 мая. В суде пояснили, что Митволь участвовал в заседании в режиме видеоконференции.

14 сентября 2023 года бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект САО Москвы Олег Митволь был приговорен к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве. Его признали виновным в хищении средств при строительстве метро в Красноярске. Суд постановил также взыскать с Митволя 952 млн рублей по гражданским искам.

В конце ноября стало известно, что со счета Митволя пропали 30 млн рублей. В это время он также находился в следственном изоляторе. Как писал «Коммерсантъ», фиктивный документ вместе с заявлением о восстановлении сим-карты один из злоумышленников предоставил в офисе оператора сотовой связи в подмосковном Павловском Посаде. С разрешения кредитной организации они заменили привязанный к банковскому счету номер телефона и таким образом получили доступ в личный кабинет интернет-банка.

Ранее бывшая супруга Олега Митволя попросила суд отменить решение о разводе.