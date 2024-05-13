Глава Крыма оценил вклад Черноморского флота в защиту полуострова

Вклад Черноморского флота в защиту Крыма от угроз и разгром противника в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине невозможно оценить, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом он написал в своем Telegram-канале, поздравив россиян с Днем Черноморского флота.

«Сегодня моряки-черноморцы <...> достойно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. <...> Черноморский флот вносит неоценимый вклад в разгром врага, в защиту крымчан от угроз», — заявил Аксенов.

Он отметил, что Россия гордится подвигами легендарных флотоводцев, таких как адмирал Павел Нахимов, и пожелал военнослужащим, командирам и ветеранам успехов в служении Родине и скорейшей победы.

До этого стало известно, что в состав Днепровской военной флотилии, которая возрождается в Военно-морском флоте (ВМФ) России, скоро войдут отдельные батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион.

Ранее Аксенов рассказал, когда Украина перестала существовать.