Российский хоккеист выбросил за борт противника в матче плей-офф НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров провел мощный силовой прием третьего матча серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции против «Эдмонтон Ойлерз».

В третьем периоде российский форвард подкараулил у борта нападающего соперников Эвандера Кейна и вытолкнул его за пределы площадки прямиком на скамейку запасных.

Игра между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» состоялась в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм и Брок Бёзер, оформившие по дублю. У хозяев голы на свой счет записали Маттиас Экхольм, Зак Хайман и Леон Драйзайтль.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвертая игра серии состоится в ночь с 14 на 15 мая и начнется в 04:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский признан третьей звездой матча с «Бостоном».