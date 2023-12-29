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Мурашко рассказал, кому следует воздержаться от алкоголя в праздники

Минздрав: людям с рядом болезней следует в праздники отказаться от алкоголя

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что употребление алкоголя в новогоднюю ночь допустимо лишь в минимальных количествах, а для людей, имеющих проблемы со здоровьем, будет лучше отказаться от алкогольных напитков. Об этом сообщает РИА Новости.

«А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы», — сказал Мурашко.

Ранее Мурашко посоветовал носить защитные маски на время подъема заболеваемости ОРВИ. Он напомнил, что если человек чувствует недомогание — ему стоит надеть маску и менять ее на новую каждый час.

До этого в Тамбовской области десять детей, которые путешествовали на поезде из Москвы в Симферополь, были сняты с поезда и отправлены в больницу из-за симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и повышенной температуры.

После прибытия на станцию Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 мск к детям прибыли медики и представители Роспотребнадзора.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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