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В Подмосковье арестовали подростка, готовившего вооруженное нападение на свою школу

Девятиклассника, готовившего нападение на школу в Подмосковье, отправили в СИЗО

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Depositphotos

Суд отправил за решетку 15-летнего школьника, который собирался расправиться с одноклассниками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как пишет Telegram-канал, арест продлится два месяца и Новый год подросток встретит в СИЗО. На него завели уже два дела по статьям о покушении на жизни несовершеннолетних общеопасным способом и участие в террористической организации. Если вина школьника будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сегодня стало известно, что девятиклассник готовил нападение на учеников школы №5 в Егорьевске. Он пытался купить огнестрельное оружие и состоял в переписке с кураторами, которые координировали его действия и обсуждали детали будущей расправы.

Ранее в Уфе девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.

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