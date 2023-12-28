В Подмосковье арестовали подростка, готовившего вооруженное нападение на свою школу

Суд отправил за решетку 15-летнего школьника, который собирался расправиться с одноклассниками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как пишет Telegram-канал, арест продлится два месяца и Новый год подросток встретит в СИЗО. На него завели уже два дела по статьям о покушении на жизни несовершеннолетних общеопасным способом и участие в террористической организации. Если вина школьника будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сегодня стало известно, что девятиклассник готовил нападение на учеников школы №5 в Егорьевске. Он пытался купить огнестрельное оружие и состоял в переписке с кураторами, которые координировали его действия и обсуждали детали будущей расправы.

Ранее в Уфе девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.