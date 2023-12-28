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Жители Германии начали воровать мешки из дамб для защиты домов

Bild: в Германии люди стали разбирать дамбы для защиты домов от наводнений

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Виталий Аньков/РИА Новости

Жители Германии воруют мешки с песком, которые экстренные службы используют для укрепления дамб на фоне наводнений, для защиты собственных домов, заявил президент немецкой ассоциации пожарных бригад Карл-Хайнц Банзе, сообщает Bild.

«Мешки с песком, уложенные на дамбах, забирают жильцы, потому что у них самих нет мешков с песком для защиты своих домов», — сказал на пресс-конференции Банзе, его слова приводит издание Bild.

По словам Банзе, для ликвидации последствий наводнений задействованы тысячи сотрудников по всей стране. Саму ситуацию он описал как самую напряженную за много лет.

Кроме того, президент ассоциации пожаловался на тяжелую атмосферу, в которой приходится работать сотрудникам экстренных служб.

До этого сообщалось, что наводнение в Германии было вызвано циклоном «Ваня».

В Британии прилив унес припаркованный автомобиль мужчины в море. Пользователи осудили владельца машины за беспечность и считают, что своими действиями он нанес вред экологии.

Ранее семья купила автомобиль, но через час он утонул при наводнении.

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