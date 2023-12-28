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Стала известна причина тревоги в аэропорту Астаны

Пассажир пошутил об оружии в аэропорту Астаны, из-за чего там объявили тревогу

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Pavel Mikheyev/Reuters

Причиной тревоги, которую в четверг, 28 декабря, объявили в международном аэропорту Астаны стала шутка одного из пассажиров, заявившего, что он перевозит наркотики и оружие. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Sputnik Казахстан».

По информации издания, сотрудники безопасности воздушной гавани осмотрели ручную кладь 44-летнего мужчины, ничего не нашли и передали нарушителя полиции.

Как сообщили изданию Zakon.kz в пресс-службе Международного аэропорта Астаны, этому «шутнику» грозит штраф в размере пяти тысяч МРП (более 17 млн тенге) или лишение свободы на срок до 5 лет.

Тревога в этом аэропорту снята.

До этого сообщалось, что пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.

Ранее россиянин устроил дебош на борту самолета Гуанчжоу — Москва.

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